Что у них было
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Что у них было

Что у них было (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, What They Had
Драма97 мин18+

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О фильме

В канун Рождества страдающая болезнью Альцгеймера Рут сбегает из дома и портит праздник собравшимся родственникам. Среди них — сын, считающий, что мать пора сдать в лечебницу, муж, который не хочет отпускать Рут, и дочь, мечтающая всех примирить, но глубоко несчастная в собственном браке.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Что у них было»