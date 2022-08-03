Что у них было (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, What They Had
Драма97 мин18+
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О фильме
В канун Рождества страдающая болезнью Альцгеймера Рут сбегает из дома и портит праздник собравшимся родственникам. Среди них — сын, считающий, что мать пора сдать в лечебницу, муж, который не хочет отпускать Рут, и дочь, мечтающая всех примирить, но глубоко несчастная в собственном браке.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЭЧРежиссёр
Элизабет
Чомко
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Роберт
Форстер
- Актриса
Блайт
Даннер
- Актриса
Таисса
Фармига
- Актёр
Джош
Лукас
- ССАктриса
Сара
Сазерленд
- МДАктриса
Мэрилин
Доддс Фрэнк
- ЭГАктриса
Эйми
Гарсиа
- УСАктёр
Уильям
Смайли
- ЭЧСценарист
Элизабет
Чомко
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- СФПродюсер
Сефтон
Финчэм
- Продюсер
Билл
Холдермэн
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЭДХудожница
Энн
Доусон
- КЛХудожница
Кэйтлин
Лэйнген
- ТММонтажёр
Том
МакАрдл
- РШОператор
Роберто
Шэфер