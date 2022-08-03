В канун Рождества страдающая болезнью Альцгеймера Рут сбегает из дома и портит праздник собравшимся родственникам. Среди них — сын, считающий, что мать пора сдать в лечебницу, муж, который не хочет отпускать Рут, и дочь, мечтающая всех примирить, но глубоко несчастная в собственном браке.

