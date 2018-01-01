Wink
Что у них было
Актёры и съёмочная группа фильма «Что у них было»

Актёры и съёмочная группа фильма «Что у них было»

Режиссёры

Элизабет Чомко

Elizabeth Chomko
Режиссёр

Актёры

Хилари Суэнк

Hilary Swank
АктрисаBridget
Майкл Шеннон

Michael Shannon
АктёрNick
Роберт Форстер

Robert Forster
АктёрBert
Блайт Даннер

Blythe Danner
АктрисаRuth
Таисса Фармига

Taissa Farmiga
АктрисаEmma
Джош Лукас

Josh Lucas
АктёрEddie
Сара Сазерленд

Sarah Sutherland
АктрисаMary
Мэрилин Доддс Фрэнк

Marilyn Dodds Frank
АктрисаMarion
Эйми Гарсиа

Aimee Garcia
АктрисаDr. Zoe
Уильям Смайли

William Smillie
АктёрGerry

Сценаристы

Элизабет Чомко

Elizabeth Chomko
Сценарист

Продюсеры

Альберт Бергер

Albert Berger
Продюсер
Сефтон Финчэм

Sefton Finchham
Продюсер
Билл Холдермэн

Bill Holderman
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Людмила Гнилова

Актриса дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа

Художники

Энн Доусон

Anne Dawson
Художница
Кэйтлин Лэйнген

Caitlin Laingen
Художница

Монтажёры

Том МакАрдл

Tom McArdle
Монтажёр

Операторы

Роберто Шэфер

Roberto Schaefer
Оператор