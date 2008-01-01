Чизкейк (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Чизкейк
Триллеры86 мин18+
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Сюжет
Трое незнакомых людей однажды снялись в рекламном ролике «Чизкейк». Проходит время, участники съемки пытаются вернуться к обычной жизни, но все идет как-то не так...
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЕЗРежиссёр
Евгений
Звездаков
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- ПМАктёр
Павел
Меленчук
- ОСАктриса
Ольга
Стрелецкая
- Актриса
Ольга
Хохлова
- ЛААктриса
Людмила
Аринина
- Актриса
Галина
Бокашевская
- �Актриса
Светлана
Иванова
- ЕДСценарист
Елена
Долгопят
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- АКХудожник
Артем
Кузьмин
- МТОператор
Максим
Трапо
- ДККомпозитор
Данила
Калашник