Чизкейк
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Чизкейк

Чизкейк (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Чизкейк
Триллеры86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Трое незнакомых людей однажды снялись в рекламном ролике «Чизкейк». Проходит время, участники съемки пытаются вернуться к обычной жизни, но все идет как-то не так...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чизкейк»

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