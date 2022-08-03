«Ты живешь свою жизнь, думаешь про завтра и не знаешь, что кто-то чужой уже влез в твою жизнь и все в ней зачеркнул…» Саша — известный фотограф. Она молода и красива. Неожиданно ее счастливая жизнь рушится...

