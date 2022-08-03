Чистое искусство
Wink
Фильмы
Чистое искусство

Чистое искусство (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Чистое искусство
Триллер, Детектив88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

«Ты живешь свою жизнь, думаешь про завтра и не знаешь, что кто-то чужой уже влез в твою жизнь и все в ней зачеркнул…» Саша — известный фотограф. Она молода и красива. Неожиданно ее счастливая жизнь рушится...

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чистое искусство»