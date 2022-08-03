Чистое искусство (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Чистое искусство
Триллер, Детектив88 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Ренат
Давлетьяров
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актёр
Илья
Любимов
- ДБАктёр
Дмитрий
Брауэр
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Алексей
Барабаш
- ЛМАктёр
Леонид
Мозговой
- Актриса
Людмила
Чурсина
- Актёр
Анатолий
Белый
- МФСценарист
Марк
Франкетти
- АВСценарист
Артём
Виткин
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- МКПродюсер
Михаил
Колодяжный
- МППродюсер
Максим
Поташников
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- СЯОператор
Семён
Яковлев
- ДСКомпозитор
Денис
Суров