Фильмы
Чистое искусство
Актёры и съёмочная группа фильма «Чистое искусство»

Режиссёры

Ренат Давлетьяров

Режиссёр

Актёры

Аня Чиповская

АктрисаСаша
Пётр Фёдоров

АктёрАндрей
Константин Юшкевич

АктёрВолков
Илья Любимов

АктёрМиша
Дмитрий Брауэр

Dmitry Brauer
АктёрМашков
Александр Яценко

АктёрЗуев
Алексей Барабаш

АктёрКовалёв
Леонид Мозговой

Актёр
Людмила Чурсина

Актриса
Анатолий Белый

Актёр

Сценаристы

Марк Франкетти

Mark Franchetti
Сценарист
Артём Виткин

Сценарист
Юрий Коротков

Сценарист

Продюсеры

Ренат Давлетьяров

Продюсер
Михаил Колодяжный

Продюсер
Максим Поташников

Продюсер
Григорий Подземельный

Продюсер

Монтажёры

Матвей Епанчинцев

Монтажёр

Операторы

Семён Яковлев

Оператор

Композиторы

Денис Суров

Композитор