Wink
Фильмы
Человек-паук 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук 2»

Режиссёры

Сэм Рэйми

Сэм Рэйми

Sam Raimi
Режиссёр

Актёры

Тоби Магуайр

Тоби Магуайр

Tobey Maguire
АктёрSpider-Man / Peter Parker
Кирстен Данст

Кирстен Данст

Kirsten Dunst
АктрисаMary Jane Watson
Джеймс Франко

Джеймс Франко

James Franco
АктёрHarry Osborn
Альфред Молина

Альфред Молина

Alfred Molina
АктёрDoc Ock / Dr. Otto Octavius
Розмари Харрис

Розмари Харрис

Rosemary Harris
АктрисаMay Parker
Дж.К. Симмонс

Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
АктёрJ. Jonah Jameson
Донна Мерфи

Донна Мерфи

Donna Murphy
Актриса
Дэниэл Гиллис

Дэниэл Гиллис

Daniel Gillies
АктёрJohn Jameson
Дилан Бейкер

Дилан Бейкер

Dylan Baker
АктёрDr. Curt Connors
Билл Нанн

Билл Нанн

Bill Nunn
АктёрJoseph 'Robbie' Robertson

Сценаристы

Элвин Сарджент

Элвин Сарджент

Alvin Sargent
Сценарист
Стэн Ли

Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Стив Дитко

Стив Дитко

Steve Ditko
Сценарист
Альфред Гоф

Альфред Гоф

Alfred Gough
Сценарист

Продюсеры

Ави Арад

Ави Арад

Avi Arad
Продюсер
Лора Зискин

Лора Зискин

Laura Ziskin
Продюсер
Грант Кертис

Грант Кертис

Grant Curtis
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Иванов

Евгений Иванов

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Елена Шульман

Актриса дубляжа
Ярослав Иванов

Ярослав Иванов

Актёр дубляжа
Сергей Паршин

Сергей Паршин

Актёр дубляжа
Елена Ставрогина

Елена Ставрогина

Актриса дубляжа

Художники

Джефф Нипп

Джефф Нипп

Jeff Knipp
Художник
Стив Сэклад

Стив Сэклад

Steve Saklad
Художник
Томас Валентайн

Томас Валентайн

Thomas Valentine
Художник
Томас П. Уилкинс

Томас П. Уилкинс

Thomas P. Wilkins
Художник
Джеймс Эчесон

Джеймс Эчесон

James Acheson
Художник
Гари Джонс

Гари Джонс

Gary Jones
Художник
Джей Харт

Джей Харт

Jay Hart
Художник
Нил Спайсэк

Нил Спайсэк

Neil Spisak
Художник

Монтажёры

Боб Муравски

Боб Муравски

Bob Murawski
Монтажёр

Операторы

Билл Поуп

Билл Поуп

Bill Pope
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор