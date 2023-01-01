WinkФильмыЧеловек-паук 2Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук 2»
Режиссёры
Актёры
АктёрSpider-Man / Peter Parker
Тоби МагуайрTobey Maguire
АктрисаMary Jane Watson
Кирстен ДанстKirsten Dunst
АктёрHarry Osborn
Джеймс ФранкоJames Franco
АктёрDoc Ock / Dr. Otto Octavius
Альфред МолинаAlfred Molina
АктрисаMay Parker
Розмари ХаррисRosemary Harris
АктёрJ. Jonah Jameson
Дж.К. СиммонсJ.K. Simmons
Актриса
Донна МерфиDonna Murphy
АктёрJohn Jameson
Дэниэл ГиллисDaniel Gillies
АктёрDr. Curt Connors
Дилан БейкерDylan Baker
АктёрJoseph 'Robbie' Robertson