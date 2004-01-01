Человек-паук 2 (фильм, 2004) смотреть онлайн

«Человек-паук 2» — фильм, который на фоне коллег по супергеройскому жанру выделяется уместным миксом экшена и персональной драмы. Лента Сэма Рэйми с Тоби Магуайром одинаково впечатляет и крутыми съемками — «Оскар» за лучшие визуальные спецэффекты — и тотальной искренностью.



Питер Паркер пытается сохранить баланс между обычной жизнью и обязанностями Человека-паука, но отношения главного героя с близкими рушатся под давлением обстоятельств. Новый враг Доктор Октавиус, превратившийся в Осьминога, бросает вызов городу. Питер сталкивается с сомнениями, которые мешают ему действовать. Спайдермену предстоит бороться с самим собой и с внешней угрозой, и это сражение приведет его к важному выбору.



Смотреть «Человек-паук 2» увлекательно за счет баланса динамичности и глубоко личной истории героя. Это кино о цене ответственности и силе духа, которое цепляет честным взглядом на человеческие слабости и решимость их преодолеть.



