Этот фильм пока недоступен
Человек-паук 2 (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
«Человек-паук 2» — фильм, который на фоне коллег по супергеройскому жанру выделяется уместным миксом экшена и персональной драмы. Лента Сэма Рэйми с Тоби Магуайром одинаково впечатляет и крутыми съемками — «Оскар» за лучшие визуальные спецэффекты — и тотальной искренностью.
Питер Паркер пытается сохранить баланс между обычной жизнью и обязанностями Человека-паука, но отношения главного героя с близкими рушатся под давлением обстоятельств. Новый враг Доктор Октавиус, превратившийся в Осьминога, бросает вызов городу. Питер сталкивается с сомнениями, которые мешают ему действовать. Спайдермену предстоит бороться с самим собой и с внешней угрозой, и это сражение приведет его к важному выбору.
Смотреть «Человек-паук 2» увлекательно за счет баланса динамичности и глубоко личной истории героя. Это кино о цене ответственности и силе духа, которое цепляет честным взглядом на человеческие слабости и решимость их преодолеть.
Человек-паук 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Альфред
Молина
- РХАктриса
Розмари
Харрис
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актриса
Донна
Мерфи
- ДГАктёр
Дэниэл
Гиллис
- Актёр
Дилан
Бейкер
- БНАктёр
Билл
Нанн
- ЭССценарист
Элвин
Сарджент
- Сценарист
Стэн
Ли
- СДСценарист
Стив
Дитко
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- Продюсер
Ави
Арад
- ЛЗПродюсер
Лора
Зискин
- ГКПродюсер
Грант
Кертис
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЯИАктёр дубляжа
Ярослав
Иванов
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- ДНХудожник
Джефф
Нипп
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- ДХХудожник
Джей
Харт
- НСХудожник
Нил
Спайсэк
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- БПОператор
Билл
Поуп
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман