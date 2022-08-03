Чего хотят женщины (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, What Women Want
Мелодрама, Фэнтези121 мин18+
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О фильме
Ник Маршал — плейбой из Чикаго, которой находится на пике карьеры в одном из ведущих рекламных агентств и вот-вот должен получить дальнейшее продвижение по службе. Однако глава агентства посчитал, что женщина лучше понимает рынок женских товаров и отдает будущую должность Ника очаровательной Дарси Макгуайр. Во время домашней проработки первого задания новой начальницы с Ником происходит несчастный случай, после которого он открывает в себе уникальный дар: он может читать женские мысли...
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Нэнси
Майерс
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актриса
Хелен
Хант
- Актриса
Мариса
Томей
- ЛХАктриса
Лорен
Холли
- МФАктёр
Марк
Фойерстин
- Актёр
Алан
Алда
- Актриса
Бетт
Мидлер
- ЭДАктриса
Эшли
Джонсон
- ДБАктриса
Дельта
Берк
- ВПАктриса
Валери
Перрайн
- ДГСценарист
Джош
Голдсмит
- КЮСценарист
Кэти
Юспа
- ДДСценарист
Дайан
Дрэйк
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- ДМПродюсер
Джина
Мэтьюз
- Продюсер
Нэнси
Майерс
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ГСХудожница
Гэй
С. Бакли
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- САМонтажёр
Стивен
А. Роттер
- Оператор
Дин
Канди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри