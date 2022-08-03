Чего хотят женщины
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Чего хотят женщины

Чего хотят женщины (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, What Women Want
Мелодрама, Фэнтези121 мин18+

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О фильме

Ник Маршал — плейбой из Чикаго, которой находится на пике карьеры в одном из ведущих рекламных агентств и вот-вот должен получить дальнейшее продвижение по службе. Однако глава агентства посчитал, что женщина лучше понимает рынок женских товаров и отдает будущую должность Ника очаровательной Дарси Макгуайр. Во время домашней проработки первого задания новой начальницы с Ником происходит несчастный случай, после которого он открывает в себе уникальный дар: он может читать женские мысли...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чего хотят женщины»