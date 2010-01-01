Быстрее пули
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Быстрее пули

Быстрее пули (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Faster
Боевики, Драмы93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После десяти лет, проведенных в тюрьме, у Драйвера одна цель: выследить и уничтожить людей, замешанных в жестоком убийстве его брата. Наконец-то обретя свободу, он готов пойти на все, чтобы выполнить свою жестокую миссию и разделаться с теми, кто попал в его черный список.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Быстрее пули»

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