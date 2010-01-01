Быстрее пули (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Faster
Боевики, Драмы93 мин18+
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Сюжет
После десяти лет, проведенных в тюрьме, у Драйвера одна цель: выследить и уничтожить людей, замешанных в жестоком убийстве его брата. Наконец-то обретя свободу, он готов пойти на все, чтобы выполнить свою жестокую миссию и разделаться с теми, кто попал в его черный список.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДТРежиссёр
Джордж
Тиллман мл.
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актёр
Оливер
Джексон-Коэн
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актриса
М�эгги
Грэйс
- Актриса
Мун
Бладгуд
- ЛСАктёр
Лестер
Спейт
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- Актёр
Мэтт
Джералд
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- ТГСценарист
Тони
Гэйтон
- ДГСценарист
Джо
Гэйтон
- ТГПродюсер
Тони
Гэйтон
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- РТПродюсер
Роберт
Тейтел
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ЭМХудожник
Эндрю
Мёрдок
- СПХудожник
Сальвадор
Перес мл.
- ДПХудо�жница
Джен
Паскаль
- МГОператор
Майкл
Грейди
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл