Бриллиантовая рука
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Бриллиантовая рука

Бриллиантовая рука (фильм, 1968) смотреть онлайн

1968, Бриллиантовая рука
Комедия, Криминал18+

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О фильме

В южном городке орудует шайка «валютчиков», возглавляемая Шефом и его помощником Графом. Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семеныч Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, на котором также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке... Но, в силу недоразумения, вместо жулика на условленном месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бриллиантовая рука»