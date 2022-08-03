В южном городке орудует шайка «валютчиков», возглавляемая Шефом и его помощником Графом. Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семеныч Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, на котором также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке... Но, в силу недоразумения, вместо жулика на условленном месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович...

