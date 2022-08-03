Бриллиантовая рука (фильм, 1968) смотреть онлайн
1968, Бриллиантовая рука
Комедия, Криминал18+
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О фильме
В южном городке орудует шайка «валютчиков», возглавляемая Шефом и его помощником Графом. Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семеныч Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, на котором также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке... Но, в силу недоразумения, вместо жулика на условленном месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович...
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Леонид
Гайдай
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актриса
Нина
Гребешкова
- Актёр
Станислав
Чекан
- ВГАктёр
Владимир
Гуляев
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- Актриса
Светлана
Светличная
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- Сценарист
Леонид
Гайдай
- ЯКСценарист
Яков
Костюковский
- МССценарист
Морис
Слободской
- ААПродюсер
Аркадий
Ашкинази
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- Актриса дубляжа
Аида
Ведищева
- КРАктриса дубляжа
Клара
Румянова
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тыртов
- Актёр дубляжа
Георгий
Вицин
- ВЯМонтажёр
Валентина
Янковская
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин