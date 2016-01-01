Братья из Гримсби (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.62016, Grimsby
Боевики, Приключения79 мин18+
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Сюжет
Сверхсекретная операция, которую выполняет образцовый спецагент, с треском провалена из-за некстати свалившегося на его голову неадекватного брата — оголтелого футбольного фаната и полного беспредельщика. Теперь герою предстоит спасти свою жизнь и вдобавок планету от нависшей над ней угр�озы — практически невыполнимая задача в тандеме с вновь приобретенным родственником.
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Информация
СтранаАвстралия, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения, Криминал, Триллеры
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Луи
Летерье
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- Актёр
Марк
Стронг
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актриса
Айла
Фишер
- ГСАктриса
Габури
Сидибе
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- Актёр
Иэн
Макшейн
- ДХАктёр
Дэвид
Хэрвуд
- РТАктёр
Рикки
Томлинсон
- Сценарист
Питер
Бейнхэм
- Сценарист
Саша
Барон Коэн
- ФДСценарист
Фил
Джонстон
- Продюсер
Саша
Барон Коэн
- Продюсер
Питер
Бейнхэм
- Продюсер
Найра
Парк
- Продюсер
Тодд
Шульман
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- ДАМонтажёр
Джонатан
Амос
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ЭБКомпозитор
Эрран
Барон Коэн
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли