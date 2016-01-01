Братья из Гримсби (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Сверхсекретная операция, которую выполняет образцовый спецагент, с треском провалена из-за некстати свалившегося на его голову неадекватного брата — оголтелого футбольного фаната и полного беспредельщика. Теперь герою предстоит спасти свою жизнь и вдобавок планету от нависшей над ней угр�озы — практически невыполнимая задача в тандеме с вновь приобретенным родственником.



Братья из Гримсби смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.