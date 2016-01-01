Братья из Гримсби
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Братья из Гримсби

Братья из Гримсби (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.62016, Grimsby
Боевики, Приключения79 мин18+

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Сюжет

Сверхсекретная операция, которую выполняет образцовый спецагент, с треском провалена из-за некстати свалившегося на его голову неадекватного брата — оголтелого футбольного фаната и полного беспредельщика. Теперь герою предстоит спасти свою жизнь и вдобавок планету от нависшей над ней угрозы — практически невыполнимая задача в тандеме с вновь приобретенным родственником.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Братья из Гримсби»

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