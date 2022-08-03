Большой куш (в переводе Гоблина)
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Большой куш (в переводе Гоблина)

Большой куш (в переводе Гоблина) (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.62000, Snatch
Криминал, Боевик98 мин18+

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О фильме

Культовый фильм Гая Ричи в не менее культовом правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет криминальной комедии вращается вокруг банды грабителей, которые похитили в Бельгии небывалых размеров бриллиант и должны были переправить его через Лондон в США, но запустили цепь абсурдных событий, совершив пару фатальных ошибок.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой куш (в переводе Гоблина)»