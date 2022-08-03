Большой куш (в переводе Гоблина) (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.62000, Snatch
Криминал, Боевик98 мин18+
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О фильме
Культовый фильм Гая Ричи в не менее культовом правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет криминальной комедии вращается вокруг банды грабителей, которые похитили в Бельгии небывалых размеров бриллиант и должны были переправить его через Лондон в США, но запустили цепь абсурдных событий, совершив пару фатальных ошибок.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Боевик, Криминал
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Брэд
Питт
- АФАктёр
Алан
Форд
- РГАктёр
Робби
Ги
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- ЭАктёр
Эд
- ДФАктёр
Деннис
Фарина
- Актёр
Раде
Шербеджия
- Актёр
Винни
Джонс
- Сценарист
Гай
Ричи
- МВПродюсер
Мэттью
Вон
- ПМПродюсер
Питер
Мортон
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АФАктёр дубляжа
Алексей
Филимончев
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Михаил
Кшиштовский
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи