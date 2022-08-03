Культовый фильм Гая Ричи в не менее культовом правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет криминальной комедии вращается вокруг банды грабителей, которые похитили в Бельгии небывалых размеров бриллиант и должны были переправить его через Лондон в США, но запустили цепь абсурдных событий, совершив пару фатальных ошибок.

