Фильмы
Большой куш (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Большой куш (в переводе Гоблина)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой куш (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Гай Ричи

Guy Ritchie
Режиссёр

Актёры

Джейсон Стэйтем

Jason Statham
АктёрTurkish
Стивен Грэм

Stephen Graham
АктёрTommy
Брэд Питт

Brad Pitt
АктёрMickey O'Neil
Алан Форд

Alan Ford
АктёрBrick Top
Робби Ги

Robbie Gee
АктёрVinny
Ленни Джеймс

Lennie James
АктёрSol
Эд

Ade
АктёрTyrone
Деннис Фарина

Dennis Farina
АктёрCousin Avi
Раде Шербеджия

Rade Šerbedžija
АктёрBoris the Blade (в титрах: Rade Sherbedgia)
Винни Джонс

Vinnie Jones
АктёрBullet-Tooth Tony

Сценаристы

Гай Ричи

Guy Ritchie
Сценарист

Продюсеры

Мэттью Вон

Matthew Vaughn
Продюсер
Питер Мортон

Peter Morton
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Алексей Филимончев

Актёр дубляжа
Александр Матвеев

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Михаил Кшиштовский

Актёр дубляжа

Художники

Линда Уилсон

Linda Wilson
Художница

Монтажёры

Джон Харрис

Jon Harris
Монтажёр

Операторы

Тим Морис-Джонс

Tim Maurice-Jones
Оператор

Композиторы

Джон Мерфи

John Murphy
Композитор