Большой куш (в переводе Гоблина)Актёры и съёмочная группа фильма «Большой куш (в переводе Гоблина)»
Режиссёры
Актёры
АктёрTurkish
Джейсон СтэйтемJason Statham
АктёрTommy
Стивен ГрэмStephen Graham
АктёрMickey O'Neil
Брэд ПиттBrad Pitt
АктёрBrick Top
Алан ФордAlan Ford
АктёрVinny
Робби ГиRobbie Gee
АктёрSol
Ленни ДжеймсLennie James
АктёрTyrone
ЭдAde
АктёрCousin Avi
Деннис ФаринаDennis Farina
АктёрBoris the Blade (в титрах: Rade Sherbedgia)
Раде ШербеджияRade Šerbedžija
АктёрBullet-Tooth Tony