Биография

Алан Форд – актер английского кино. Самые известные проекты, принесшие ему известность, – это работы Гая Ричи: «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола». Будущий актер Алан Форд родился в 1938 году в Лондоне. Навыки актерского мастерства приобрел в актерской школе. Первыми проектами, в которых молодой актер принимал участие, были преимущественно телевизионные сериалы. Помимо актерской деятельности, Форд также преуспел на литературном поприще. В 2006 году вышла его книга «Тонкий лед». Свое восхождение по карьерной лестнице в сфере кинематографической и телевизионной индустрии Форд начал в 1973 году в возрасте 35 лет. Первый крупный кинопроект 1977 года, в котором Алан Форд получил одну из ведущих ролей, – криминальная драма «Вымогательство». В следующем году актер принимает участие в съемках другого масштабного проекта – сериала «Закон и порядок». Кроме этого, играет второстепенные роли в ряде кинолент, в том числе и в фильме «Американский оборотень в Лондоне». Первые фильмы Алана Форда – это преимущественно комедийные постановки. Однако по мере продвижения по своему творческому пути актер расширяет жанровые рамки и принимает участие в съемках криминальных драм, триллеров и боевиков.