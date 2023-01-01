Вымогательство (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
7.41977, The Squeeze
Драма, Криминал106 мин18+
О фильме
Джим Нэйбот — бывший полицейский из Скотланд Ярда, уволенный за алкоголизм. Судьба преподносит ему шанс снова вернуться в строй. Его нанимает эксперт по безопасности Форман, у которого похитили его жену Джилл и дочь и требуют за них выкуп в миллион долларов. Вскоре оказывается, что Джилл — бывшая жена Дэвида...
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СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb