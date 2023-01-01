Вымогательство (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Джим Нэйбот — бывший полицейский из Скотланд Ярда, уволенный за алкоголизм. Судьба преподносит ему шанс снова вернуться в строй. Его нанимает эксперт по безопасности Форман, у которого похитили его жену Джилл и дочь и требуют за них выкуп в миллион долларов. Вскоре оказывается, что Джилл — бывшая жена Дэвида...



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