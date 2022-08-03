Столетний старик, который вылез в окно и исчез (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.32013, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
Комедия, Приключения109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В день празднования своего столетия юбиляр вылезает через окно дома престарелых на газон и уходит. Уходит не куда-то, а от чего-то: от бессмысленного доживания в богадельне. В первый же час он ухитряется поссориться с бандитами и уехать в неизвестном направлении. Вскоре становится понятно, что все сто лет его жизни — сплошные приключения. Он, вроде бы, всегда плывeт по течению, но почему-то всегда приплывает к любимым занятиям — застольям и разного рода взрывам. Перезнакомившись при разных комичных обстоятельствах с большинством сильных мира сего — Франко, Труменом, Сталиным — и изрядно повлияв на историю двадцатого века, он остается самим собой.
СтранаШвеция, Россия, Великобритания, Франция, Испания, Германия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ФХРежиссёр
Феликс
Хернгрен
- РГАктёр
Роберт
Густафссон
- МШАктриса
Миа
Шерингер
- ИВАктёр
Ивар
Викландер
- ДВАктёр
Давид
Виберг
- Актёр
Йенс
Хультен
- ДШАктёр
Дэвид
Шеклтон
- РКАктёр
Ральф
Карлссон
- ГНАктёр
Георг
Николофф
- АФАктёр
Алан
Форд
- ФХСценарист
Феликс
Хернгрен
- ХИСценарист
Ханс
Ингеманссон
- ЮЮСценарист
Юнас
Юнассон
- МФПродюсер
Мальте
Форселл
- ФХПродюсер
Феликс
Хернгрен
- КОХудожник
Кристиан
Оландер
- ПШХудожница
Пироска
Шабади
- ЙХОператор
Йоран
Халльберг
- МБКомпозитор
Матти
Бюе