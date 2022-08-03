Столетний старик, который вылез в окно и исчез (фильм, 2013) смотреть онлайн

Столетний старик, который вылез в окно и исчез
8.32013, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
Комедия, Приключения109 мин18+

В день празднования своего столетия юбиляр вылезает через окно дома престарелых на газон и уходит. Уходит не куда-то, а от чего-то: от бессмысленного доживания в богадельне. В первый же час он ухитряется поссориться с бандитами и уехать в неизвестном направлении. Вскоре становится понятно, что все сто лет его жизни — сплошные приключения. Он, вроде бы, всегда плывeт по течению, но почему-то всегда приплывает к любимым занятиям — застольям и разного рода взрывам. Перезнакомившись при разных комичных обстоятельствах с большинством сильных мира сего — Франко, Труменом, Сталиным — и изрядно повлияв на историю двадцатого века, он остается самим собой.

Швеция, Россия, Великобритания, Франция, Испания, Германия
Комедия, Приключения
SD
109 мин / 01:49

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Столетний старик, который вылез в окно и исчез»