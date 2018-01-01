Wink
Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Актёры и съёмочная группа фильма «Столетний старик, который вылез в окно и исчез»

Режиссёры

Феликс Хернгрен

Felix Herngren
Режиссёр

Актёры

Роберт Густафссон

Robert Gustafsson
АктёрAllan Karlsson
Миа Шерингер

Mia Skäringer
АктрисаGunilla
Ивар Викландер

Iwar Wiklander
АктёрJulius
Давид Виберг

David Wiberg
АктёрBenny
Йенс Хультен

Jens Hultén
АктёрGäddan
Дэвид Шеклтон

David Shackleton
АктёрHerbert Einstein
Ральф Карлссон

Ralph Carlsson
АктёрChief Inspector Aronsson
Георг Николофф

Georg Nikolloff
АктёрPopov
Алан Форд

Alan Ford
АктёрPim

Сценаристы

Феликс Хернгрен

Felix Herngren
Сценарист
Ханс Ингеманссон

Hans Ingemansson
Сценарист
Юнас Юнассон

Jonas Jonasson
Сценарист

Продюсеры

Мальте Форселл

Malte Forsell
Продюсер
Феликс Хернгрен

Felix Herngren
Продюсер

Художники

Кристиан Оландер

Christian Olander
Художник
Пироска Шабади

Piroska Szabady
Художница

Операторы

Йоран Халльберг

Göran Hallberg
Оператор

Композиторы

Матти Бюе

Matti Bye
Композитор