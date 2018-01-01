Биография

Феликс Тобиас Хернгрен — шведский актер, режиссер и сценарист. Родился в Стокгольме 4 февраля 1967 года. Семья Феликса Хернгрена имеет прямое отношение к кино — его старший брат Монс Хернгрен также является успешным актером и режиссером и часто работает вместе с Феликсом над телесериалами и фильмами. Комик и актер Феликс Хернгрен приобрел наибольшую известность благодаря шведскому телесериалу «Солнечная сторона», над которым он работал как автор, режиссер и актер. В этой комедии он исполнил недотепу Алекса Лефстрема, который стал прочно ассоциироваться с именем комика. По мотивам сериала в 2017 году был снята комедия с таким же названием, режиссерами которой стали братья Хернгрен, а Феликс исполнил главную роль. Другой известной работой Хернгрена стал фильм «Стооднолетний старик, который не заплатил и исчез» 2016 года. В 2018 году на шведские телеэкраны вышел новый комедийный проект телеканала FLX «Вторая поездка», в котором Феликс Хернгрен выступил только режиссером.