Wink
Фильмы
Большая свадьба

Большая свадьба (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Big Wedding
Драмы, Комедии85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История о современной семье, пытающейся пережить свадьбу своего ребенка. К удивлению своих детей и друзей давно разведенные Дон и Элли Гриффин вынуждены притворяться счастливыми ради свадьбы своего приемного сына, после того как его ультраконсервативная биологическая мать неожиданно решает пролететь через пол мира, чтобы принять участие в этом торжестве…

Большая свадьба смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая свадьба»

Всё