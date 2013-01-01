Большая свадьба (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Big Wedding
Драмы, Комедии85 мин18+
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Сюжет
История о современной семье, пытающейся пережить свадьбу своего ребенка. К удивлению своих детей и друзей давно разведенные Дон и Элли Гриффин вынуждены притворяться счастливыми ради свадьбы своего приемного сына, после того как его ультраконсервативная биологическая мать неожиданно реша�ет пролететь через пол мира, чтобы принять участие в этом торжестве…
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДЗРежиссёр
Джастин
Закэм
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Дайан
Китон
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- ББАктёр
Бен
Барнс
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Тофер
Грейс
- Актёр
Робин
Уильямс
- ПРАктриса
Патриша
Рэй
- ДЗСценарист
Джастин
Закэм
- ЖБСценарист
Жан-Стефан
Брон
- КССценарист
Карин
Судан
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- Продюсер
Энтони
Катагас
- Продюсер
Ави
Лернер
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДКМонтажёр
Джон
Корн
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр