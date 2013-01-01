Большая свадьба (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

История о современной семье, пытающейся пережить свадьбу своего ребенка. К удивлению своих детей и друзей давно разведенные Дон и Элли Гриффин вынуждены притворяться счастливыми ради свадьбы своего приемного сына, после того как его ультраконсервативная биологическая мать неожиданно реша�ет пролететь через пол мира, чтобы принять участие в этом торжестве…



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