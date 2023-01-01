Благодетель
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Благодетель

Благодетель (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

8.71997, The Rainmaker
Триллеры, Драмы130 мин12+

Сюжет

Молодому юристу Руди Бэйлору кажется, что вот-вот настанет «Звездный час» и он станет знаменитым адвокатом со своей собственной фирмой, роскошной виллой, шикарными машинами и женщинами. Но это только мечта.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Благодетель»

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