Благодетель (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно
8.71997, The Rainmaker
Триллеры, Драмы130 мин12+
Сюжет
Молодому юристу Руди Бэйлору кажется, что вот-вот настанет «Звездный час» и он станет знаменитым адвокатом со своей собственной фирмой, роскошной виллой, шикарными машинами и женщинами. Но это только мечта.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- КДАктриса
Клэр
Дэйнс
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Дэнни
Гловер
- МКАктриса
Мэри
Кэй Плэйс
- ТРАктриса
Тереза
Райт
- ДВАктёр
Джонни
Витуорт
- Актёр
Рой
Шайдер
- Актёр
Микки
Рурк
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- МГСценарист
Майкл
Герр
- ДГСценарист
Джон
Гришэм
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- ФФПродюсер
Фред
Фукс
- СРПродюсер
Стивен
Ретер
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ВКАктёр дубляжа
Валерий
Кравченко
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- БШХудожник
Боб
Шоу
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- БМХудожница
Барбара
Манч
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- БММонтажёр
Бэрри
Малкин
- ДТОператор
Джон
Толл
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн