Безумный Макс: Дорога ярости
Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Режиссёры

Джордж Миллер

George Miller
Режиссёр

Актёры

Том Харди

Tom Hardy
АктёрMax Rockatansky
Шарлиз Терон

Charlize Theron
АктрисаImperator Furiosa
Николас Холт

Nicholas Hoult
АктёрNux
Хью Кияс-Бёрн

Hugh Keays-Byrne
Актёр
Джош Хелман

Josh Helman
АктёрSlit
Нэйтан Джонс

Nathan Jones
АктёрRictus Erectus
Зои Кравиц

Zoe Kravitz
АктрисаToast the Knowing
Роузи Хантингтон-Уайтли

Rosie Huntington-Whiteley
Актриса
Райли Кио

Riley Keough
АктрисаCapable
Эбби Ли

Abbey Lee
АктрисаThe Dag

Сценаристы

Джордж Миллер

George Miller
Сценарист
Брендан МакКарти

Brendan McCarthy
Сценарист
Ник Латурис

Nick Lathouris
Сценарист

Продюсеры

Джордж Миллер

George Miller
Продюсер
Даг Митчелл

Doug Mitchell
Продюсер
Брюс Берман

Bruce Berman
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Александр Тютин

Актёр дубляжа
Михаил Данилюк

Актёр дубляжа

Художники

Дженни Беван

Jenny Beavan
Художница
Ники Гардинер

Nicki Gardiner
Художница
Кэти Шэррок

Katie Sharrock
Художница
Лиза Томпсон

Lisa Thompson
Художница
Джина Васкес

Gena Vazquez
Художница
Колин Гибсон

Colin Gibson
Художник

Монтажёры

Маргарет Сиксел

Margaret Sixel
Монтажёр

Операторы

Джон Сил

John Seale
Оператор

Композиторы

Junkie XL

Композитор