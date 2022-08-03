Безумный Макс: Дорога ярости (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.12015, Mad Max: Fury Road
Боевик, Фантастика115 мин18+
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О фильме
Макс Рокатански бродит где-то в Пустоши, стараясь лишь выжить. Но однажды судьба сводит его с отважной Фуриосой. Она сбегает на фуре и уходит в сторону мифических Зеленых Земель.
СтранаСША, Австралия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Миллер
- Актёр
Том
Харди
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Николас
Холт
- ХКАктёр
Хью
Кияс-Бёрн
- Актёр
Джош
Хелман
- НДАктёр
Нэйтан
Джонс
- Актриса
Зои
Кравиц
- РХАктриса
Роузи
Хантингтон-Уайтли
- РКАктриса
Райли
Кио
- ЭЛАктриса
Эбби
Ли
- Сценарист
Джордж
Миллер
- БМСценарист
Брендан
МакКарти
- НЛСценарист
Ник
Латурис
- Продюсер
Джордж
Миллер
- ДМПродюсер
Даг
Митчелл
- Продюсер
Брюс
Берман
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Александр
Тютин
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- НГХудожница
Ники
Гардинер
- КШХудожница
Кэти
Шэррок
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- ДВХудожница
Джина
Васкес
- КГХудожник
Колин
Гибсон
- МСМонтажёр
Маргарет
Сиксел
- ДСОператор
Джон
Сил
- JXКомпозитор
Junkie
XL