Безумный Макс: Дорога ярости
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Безумный Макс: Дорога ярости

Безумный Макс: Дорога ярости (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Mad Max: Fury Road
Боевик, Фантастика115 мин18+

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О фильме

Макс Рокатански бродит где-то в Пустоши, стараясь лишь выжить. Но однажды судьба сводит его с отважной Фуриосой. Она сбегает на фуре и уходит в сторону мифических Зеленых Земель.

Страна
США, Австралия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»