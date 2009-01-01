Бесславные ублюдки (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат.



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