Бесславные ублюдки
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Бесславные ублюдки

Бесславные ублюдки (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.02009, Inglourious Basterds
Боевики, Комедии146 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесславные ублюдки»

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