Бесславные ублюдки (в переводе Гоблина) (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.92009, Inglourious Basterds
Боевики, Комедии146 мин18+
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Сюжет
Культовая, как и все фильмы Квентина Тарантино, картина в жанре альтернативной истории стала еще эффектнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — команда американских солдат-евреев, которые ведут охоту на нацистов в оккупированной Германией Франции, жестоко убивая и скальпируя их.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Квентин
Тарантино
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Кристоф
Вальц
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актриса
Дайан
Крюгер
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Аугуст
Диль
- Актёр
Элай
Рот
- Актёр
Тиль
Швайгер
- ГБАктёр
Гедеон
Буркхард
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- УППродюсер
Уильям
Пол Кларк
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДШХудожник
Давид
Шойнеман
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- СММонтажёр
Салли
Менке
- РРОператор
Роберт
Ричардсон