Бесславные ублюдки (в переводе Гоблина) (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Культовая, как и все фильмы Квентина Тарантино, картина в жанре альтернативной истории стала еще эффектнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — команда американских солдат-евреев, которые ведут охоту на нацистов в оккупированной Германией Франции, жестоко убивая и скальпируя их.



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