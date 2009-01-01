Бесславные ублюдки (в переводе Гоблина)
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Бесславные ублюдки (в переводе Гоблина)

Бесславные ублюдки (в переводе Гоблина) (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.92009, Inglourious Basterds
Боевики, Комедии146 мин18+

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Сюжет

Культовая, как и все фильмы Квентина Тарантино, картина в жанре альтернативной истории стала еще эффектнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — команда американских солдат-евреев, которые ведут охоту на нацистов в оккупированной Германией Франции, жестоко убивая и скальпируя их.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесславные ублюдки (в переводе Гоблина)»

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