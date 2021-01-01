Белый снег (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Центральное событие фильма – чемпионат мира по лыжным гонкам 1997 года в норвежском Тронхейме. Здесь Елена Вяльбе первой в истории взяла золотые медали во всех пяти дисциплинах. Но этому уникальному достижению предшествовала большая работа. За семь дней чемпионата Елена вспоминает ключевые моменты своей карьеры – от бедного детства в Магадане до тяжелых нравственных испытаний на пути к спортивным достижениям.



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