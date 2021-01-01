Белый снег (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Центральное событие фильма – чемпионат мира по лыжным гонкам 1997 года в норвежском Тронхейме. Здесь Елена Вяльбе первой в истории взяла золотые медали во всех пяти дисциплинах. Но этому уникальному достижению предшествовала большая работа. За семь дней чемпионата Елена вспоминает ключевые моменты своей карьеры – от бедного детства в Магадане до тяжелых нравственных испытаний на пути к спортивным достижениям.
Белый снег смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Михаил
Беспалов
- АВАктриса
Ангелина
Вяльбе
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актёр
Вадим
Андреев
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- ТХСценарист
Тимур
Хван
- МКСценарист
Марат
Ким
- ТГСценарист
Татьяна
Гурьянова
- АГСценарист
Александр
Гурьянов
- ТХПродюсер
Тимур
Хван
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- МКПродюсер
Марат
Ким
- УСПродюсер
Ульяна
Савельева
- ЛГХудожница
Людмила
Гаинцева
- Оператор
Федор
Лясс
- ААКомпозитор
Алексей
Айги