Белый снег
Wink
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Белый снег
9.52021, Белый снег
Драмы121 мин6+
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Белый снег (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Центральное событие фильма – чемпионат мира по лыжным гонкам 1997 года в норвежском Тронхейме. Здесь Елена Вяльбе первой в истории взяла золотые медали во всех пяти дисциплинах. Но этому уникальному достижению предшествовала большая работа. За семь дней чемпионата Елена вспоминает ключевые моменты своей карьеры – от бедного детства в Магадане до тяжелых нравственных испытаний на пути к спортивным достижениям.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый снег»

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