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Белое солнце пустыни

Белое солнце пустыни (фильм, 1970) смотреть онлайн

1970, Белое солнце пустыни
Боевики, Советские18+

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Сюжет

По дороге домой красноармеец Сухов освобождает местного жителя — Саида, встречает молодого, нескладного красноармейца Петруху, берется охранять гарем злодея Абдуллы. За поддержкой он обращается к начальнику бывшего поста царской таможни, Верещагину.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белое солнце пустыни»

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