Белое солнце пустыни (фильм, 1970) смотреть онлайн

Сюжет

По дороге домой красноармеец Сухов освобождает местного жителя — Саида, встречает молодого, нескладного красноармейца Петруху, берется охранять гарем злодея Абдуллы. За поддержкой он обращается к начальнику бывшего поста царской таможни, Верещагину.



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