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Беглец

Беглец (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, The Fugitive
Боевик, Драма125 мин18+

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О фильме

Убитая жена. Однорукий мужчина. Одержимый детектив. Преследование начинается. Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно обвинен в убийстве своей жены.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беглец»