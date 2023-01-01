Балто (фильм, 1995) смотреть онлайн

Он — полукровка, отверженный и избегаемый всеми, но с сердцем настоящего героя. Приключенческая драма «Балто» — мультфильм 1995 года о псе, который бросил вызов суровой природе и человеческим предрассудкам ради спасения маленького городка.



Когда на Аляске вспыхивает эпидемия дифтерии, единственный шанс сохранить людские жизни — вовремя доставить жизненно важную сыворотку. Но впереди — тысячи километров по ледяной пустыне, а времени остается все меньше. Храбрый и стойкий ездовой пес Балто ведет упряжку сквозь снежные бури, преодолевая страх и сомнения. На его пути не только природные испытания, но и борьба за признание и уважение, ведь многие сомневаются в том, что он достоин быть лидером.



Вера в себя и преданность способны изменить ход событий. Убедиться в этом смогут те, кто начнет смотреть «Балто».



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