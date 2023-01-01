Балто (фильм, 1995) смотреть онлайн
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О фильме
Он — полукровка, отверженный и избегаемый всеми, но с сердцем настоящего героя. Приключенческая драма «Балто» — мультфильм 1995 года о псе, который бросил вызов суровой природе и человеческим предрассудкам ради спасения маленького городка.
Когда на Аляске вспыхивает эпидемия дифтерии, единственный шанс сохранить людские жизни — вовремя доставить жизненно важную сыворотку. Но впереди — тысячи километров по ледяной пустыне, а времени остается все меньше. Храбрый и стойкий ездовой пес Балто ведет упряжку сквозь снежные бури, преодолевая страх и сомнения. На его пути не только природные испытания, но и борьба за признание и уважение, ведь многие сомневаются в том, что он достоин быть лидером.
Вера в себя и преданность способны изменить ход событий. Убедиться в этом смогут те, кто начнет смотреть «Балто».
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СтранаСША
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
- СУРежиссёр
Саймон
Уэллс
- Актёр
Кевин
Бейкон
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- Актриса
Бриджит
Фонда
- Актёр
Джим
Каммингс
- ФКАктёр
Фил
Коллинз
- ДЭАктёр
Джек
Эйнджел
- ДМАктёр
Дэнни
Манн
- РРАктёр
Робби
Рист
- ДБАктриса
Джульетт
Брюэр
- СДАктриса
Сандра
Дикинсон
- РССценарист
Роджер
С.Х. Шульман
- РЭПродюсер
Рич
Эронс
- СХПродюсер
Стив
Хикнер
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер