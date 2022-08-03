Багровый пик (фильм, 2015) смотреть онлайн

Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон… кроме нее. Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах. Багровый пик пробудился и уже не уснет.

