Багровый пик (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.82015, Crimson Peak
Ужасы, Триллер113 мин18+
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О фильме
Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон… кроме нее. Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах. Багровый пик пробудился и уже не уснет.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Джим
Бивер
- БГАктёр
Берн
Горман
- ЛХАктриса
Лесли
Хоуп
- Актёр
Даг
Джонс
- Актёр
Джонатан
Хайд
- БГАктёр
Брюс
Грэй
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- МРСценарист
Мэттью
Роббинс
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Каллум
Грин
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- ТТПродюсер
Томас
Тулл
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- КХХудожница
Кейт
Хоули
- ДАХудожник
Джеффри
А. Мелвин
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- БВМонтажёр
Бернат
Вилаплана
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес