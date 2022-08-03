Багровый пик
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Багровый пик

Багровый пик (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Crimson Peak
Ужасы, Триллер113 мин18+

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О фильме

Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон… кроме нее. Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах. Багровый пик пробудился и уже не уснет.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Багровый пик»