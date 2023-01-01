Биография

Брюс Грэй (Bruce Gray) – актер канадского происхождения. Появился на свет 7 сентября 1936 года в Пуэрто-Рико. В подростковом возрасте вернулся с родителями в Торонто. Сотрудничал с канадскими и американскими кинокомпаниями. Лучшие свои роли Брюс Грэй сыграл в драмах, комедиях и фантастических фильмах. В юности об актерской карьере не мечтал. Профессионально занимался плаваньем, окончил факультет психологии Университета Торонто. В начале 60-х годов вместе с другом-актером приехал в Лондон и получил приглашение поучаствовать в спектакле Бернарда Шоу «Андрокл и лев». После успешного дебюта более 10 лет играл в театральных постановках. В сериалах и голливудских фильмах Брюс Грэй начал сниматься в 80-х годах. Умер в Лос-Анджелесе 13 декабря 2017 года после болезни. Канадец стал популярным на родине и получил национальную премию Gemini Awards за роль в сериале «Торговцы». Позже актер Брюс Грэй сыграл яркую роль отца невесты в комедии «Моя большая греческая свадьба». Также был задействован на съемках популярных сериалов «Династия», «Она написала убийство», «Санта-Барбара», «Беверли-Хиллз 90210», «Как я встретил вашу маму», «Мыслить как преступник».