Angry Birds 2 в кино (фильм, 2019) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Приключенческий боевик «Angry Birds 2 в кино» — мультфильм, в котором недавние противники вынуждены объединиться против общей угрозы.
Обитатели островов Птиц и Свиней продолжают вялотекущее противостояние, обстреливая друг друга. Но прилетевшая с третьего, ранее неизвестного острова, ледяная глыба означает, что в войну вступил новый могучий участник. Орлице Зете надоело мерзнуть на покрытом снегом острове — она мечтает очистить тропические острова Птиц и Свиней от аборигенов и переселиться туда со своим племенем. Решать проблему снова придется главному герою предыдущей части мультфильма — птице Реду. Вместе со старыми друзьями и новыми союзниками он отправляется в экспедицию, надеясь остановить Зету.
Мультфильм превращает видеоигру в захватывающее приключение, чья мораль предельно понятна: даже непохожие друг на друга существа способны найти общий язык. Смотреть «Angry Birds 2 в кино», с его шутками, отсылками к современной поп-культуре и динамичным сюжетом, будет интересно как юным, так и взрослым зрителям.
Angry Birds 2 в кино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Финляндия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Туроп
Ван Орман
- ДРРежиссёр
Джон
Райс
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актёр
Джош
Гэд
- ЛДАктриса
Лесли
Джонс
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актриса
Рэйчел
Блум
- ААктриса
Аквафина
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- Актёр
Эухенио
Дербес
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- ПЭСценарист
Питер
Экерман
- ЭПСценарист
Эял
Поделл
- ДЭСценарист
Джонатан
Э. Стюарт
- ДКПродюсер
Джон
Коэн
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Тимур
Родригез
- Актриса дубляжа
Ирина
Горбачёва
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Елизавета
Арзамасова
- КБМонтажёр
Кент
Бейда
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра