Angry Birds 2 в кино (фильм, 2019) смотреть онлайн

Приключенческий боевик «Angry Birds 2 в кино» — мультфильм, в котором недавние противники вынуждены объединиться против общей угрозы.



Обитатели островов Птиц и Свиней продолжают вялотекущее противостояние, обстреливая друг друга. Но прилетевшая с третьего, ранее неизвестного острова, ледяная глыба означает, что в войну вступил новый могучий участник. Орлице Зете надоело мерзнуть на покрытом снегом острове — она мечтает очистить тропические острова Птиц и Свиней от аборигенов и переселиться туда со своим племенем. Решать проблему снова придется главному герою предыдущей части мультфильма — птице Реду. Вместе со старыми друзьями и новыми союзниками он отправляется в экспедицию, надеясь остановить Зету.



Мультфильм превращает видеоигру в захватывающее приключение, чья мораль предельно понятна: даже непохожие друг на друга существа способны найти общий язык. Смотреть «Angry Birds 2 в кино», с его шутками, отсылками к современной поп-культуре и динамичным сюжетом, будет интересно как юным, так и взрослым зрителям.



