Американская пастораль

Американская пастораль (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, American Pastoral
Драма103 мин18+

О фильме

Прекрасный гражданин, семьянин, трудолюбивый предприниматель, унаследовавший от отца небольшую фабрику, главный герой Сеймур — столп американского общества и наслаждается вместе со страной послевоенным процветанием. Но приходят 60-е и мир, который строил Сеймур, начинает рушиться, а самый болезненный удар наносит дочь, выбравшая путь политического террора.

Страна
США, Гонконг
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американская пастораль»