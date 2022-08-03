Американская пастораль (фильм, 2016) смотреть онлайн

Прекрасный гражданин, семьянин, трудолюбивый предприниматель, унаследовавший от отца небольшую фабрику, главный герой Сеймур — столп американского общества и наслаждается вместе со страной послевоенным процветанием. Но приходят 60-е и мир, который строил Сеймур, начинает рушиться, а самый болезненный удар наносит дочь, выбравшая путь политического террора.

