Американская пастораль (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, American Pastoral
Драма103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Прекрасный гражданин, семьянин, трудолюбивый предприниматель, унаследовавший от отца небольшую фабрику, главный герой Сеймур — столп американского общества и наслаждается вместе со страной послевоенным процветанием. Но приходят 60-е и мир, который строил Сеймур, начинает рушиться, а самый болезненный удар наносит дочь, выбравшая путь политического террора.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- ПРАктёр
Питер
Ригерт
- РЭАктёр
Руперт
Эванс
- УААктриса
Узо
Адуба
- МПАктриса
Молли
Паркер
- Актриса
Вэлори
Керри
- ХНАктриса
Ханна
Нордберг
- ДСАктриса
Джулия
Силверман
- ДРСценарист
Джон
Романо
- ФРСценарист
Филип
Рот
- АЛПродюсер
Андре
Ламал
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ГАХудожник
Грегори
А. Веймерскирч
- ЛМХудожница
Линдсей
МакКей
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- МРОператор
Мартин
Руе
- АДКомпозитор
Александр
Деспла