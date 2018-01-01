Wink
Алоха
Актёры и съёмочная группа фильма «Алоха»

Актёры и съёмочная группа фильма «Алоха»

Режиссёры

Кэмерон Кроу

Кэмерон Кроу

Cameron Crowe
Режиссёр

Актёры

Брэдли Купер

Брэдли Купер

Bradley Cooper
АктёрBrian Gilcrest
Эмма Стоун

Эмма Стоун

Emma Stone
АктрисаAllison Ng
Рэйчел Макадамс

Рэйчел Макадамс

Rachel McAdams
АктрисаTracy Woodside
Билл Мюррей

Билл Мюррей

Bill Murray
АктёрCarson Welch
Джон Красински

Джон Красински

John Krasinski
АктёрJohn 'Woody' Woodside
Дэнни Макбрайд

Дэнни Макбрайд

Danny McBride
АктёрColonel 'Fingers' Lacy
Алек Болдуин

Алек Болдуин

Alec Baldwin
АктёрGeneral Dixon
Билл Кэмп

Билл Кэмп

Bill Camp
АктёрBob Largent
Джейден Мартелл

Джейден Мартелл

Jaeden Martell
АктёрMitchell (в титрах: Jaeden Lieberher)
Даниэль Роуз Расселл

Даниэль Роуз Расселл

Danielle Rose Russell
АктрисаGrace

Сценаристы

Кэмерон Кроу

Кэмерон Кроу

Cameron Crowe
Сценарист

Продюсеры

Кэмерон Кроу

Кэмерон Кроу

Cameron Crowe
Продюсер
Скотт Рудин

Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Иван Калинин

Актёр дубляжа

Художники

Дебора Линн Скотт

Дебора Линн Скотт

Deborah L. Scott
Художница

Монтажёры

Джо Хатшинг

Джо Хатшинг

Joe Hutshing
Монтажёр

Композиторы

Йоун Тоур Биргиссон

Йоун Тоур Биргиссон

Jón Þór Birgisson
Композитор
Алекс Сомерс

Алекс Сомерс

Alex Somers
Композитор