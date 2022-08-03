Али
Али (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.02001, Ali
Драма150 мин18+

О фильме

Мохаммед Али является великим героем Америки, кумиром всего мира, и в то же время, одной из самых недооцененных персон XX века. Борясь за гражданские права в родной стране в сложные, бурные годы, когда громкие политические и социальные события коренным образом меняли мировоззрения людей, Али защищал угнетенных и дарил людям новую надежду. История сделала его живой легендой, и теперь вряд ли найдется на планете хоть один человек, который не слышал гордое имя Али.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
150 мин / 02:30

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

