Али (фильм, 2001) смотреть онлайн

Мохаммед Али является великим героем Америки, кумиром всего мира, и в то же время, одной из самых недооцененных персон XX века. Борясь за гражданские права в родной стране в сложные, бурные годы, когда громкие политические и социальные события коренным образом меняли мировоззрения людей, Али защищал угнетенных и дарил людям новую надежду. История сделала его живой легендой, и теперь вряд ли найдется на планете хоть один человек, который не слышал гордое имя Али.
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Манн
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Джон
Войт
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- Актёр
Рон
Сильвер
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- НГАктриса
Нона
Гэй
- Актриса
Майкл
Мишель
- СДСценарист
Стивен
Дж. Ривел
- КУСценарист
Кристофер
Уилкинсон
- ЭРСценарист
Эрик
Рот
- Сценарист
Майкл
Манн
- ХБПродюсер
Ховард
Бингхэм
- ГЦПродюсер
Гусмано
Цесаретти
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- БРХудожник
Билл
Ри
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ЛКМонтажёр
Линзи
Клингмэн
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- ЛДКомпозитор
Лиза
Джеррард