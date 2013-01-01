3D Тихоокеанский рубеж (фильм, 2013) смотреть онлайн

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ Кайдзу, началась война, которой суждено было свести «человеческие ресурсы» почти к нулю всего за несколько лет. Последним препятствием перед надвигающимся апокалипсисом становятся бывший пилот, неопытный стажер и устаревший робот Джегер.



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