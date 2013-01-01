3D Тихоокеанский рубеж (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, 3D Pacific Rim
Фантастика12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ Кайдзу, началась война, которой суждено было свести «человеческие ресурсы» почти к нулю всего за несколько лет. Последним препятствием перед надвигающимся апокалипсисом становятся бывший пилот, неопытный стажер и устаревший робот Джегер.
3D Тихоокеанский рубеж смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрФантастика
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Ринко
Кикути
- Актёр
Роберт
Казински
- Актёр
Макс
Мартини
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- БГАктёр
Берн
Горман
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Диего
Клаттенхофф
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- ТБСценарист
Трэвис
Бичем
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Каллум
Грин
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
�Саркисова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- КХХудожница
Кейт
Хоули
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- Композитор
Рамин
Джавади