3D Тихоокеанский рубеж
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3D Тихоокеанский рубеж

3D Тихоокеанский рубеж (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, 3D Pacific Rim
Фантастика12+

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О фильме

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ Кайдзу, началась война, которой суждено было свести «человеческие ресурсы» почти к нулю всего за несколько лет. Последним препятствием перед надвигающимся апокалипсисом становятся бывший пилот, неопытный стажер и устаревший робот Джегер.

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Жанр
Фантастика

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «3D Тихоокеанский рубеж»