300 спартанцев (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.12007, 300
Боевик, Фэнтези111 мин18+

О фильме

«300 спартанцев» — высокобюджетный пример того, как исторический эпик можно сделать захватывающим боевиком.

В 480 году до нашей эры персидский царь Ксеркс решил расширить собственную империю, чтобы поработить группу греческих государств. Когда его армия набирает силу, лидер Спарты Леонид с личной гвардией из 300 воинов выступает навстречу агрессору, преграждая персам дорогу в Фермопильское ущелье. Леониду нужно сдерживать врагов, пока не прибудет подмога, даже если ради этого трем сотням сильнейших воинов придется сложить головы на поле боя.

«300 спартанцев» — фильм о братстве настоящих воителей, готовых пойти на смерть во имя великой идеи.

Страна
США
Жанр
Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «300 спартанцев»