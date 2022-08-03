300 спартанцев (фильм, 2007) смотреть онлайн

«300 спартанцев» — высокобюджетный пример того, как исторический эпик можно сделать захватывающим боевиком.



В 480 году до нашей эры персидский царь Ксеркс решил расширить собственную империю, чтобы поработить группу греческих государств. Когда его армия набирает силу, лидер Спарты Леонид с личной гвардией из 300 воинов выступает навстречу агрессору, преграждая персам дорогу в Фермопильское ущелье. Леониду нужно сдерживать врагов, пока не прибудет подмога, даже если ради этого трем сотням сильнейших воинов придется сложить головы на поле боя.



«300 спартанцев» — фильм о братстве настоящих воителей, готовых пойти на смерть во имя великой идеи.

