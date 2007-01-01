1408 (фильм, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Экранизация неизданного рассказа Стивена Кинга от создателей «Американской истории преступлений».
Джон Кьюсак, известный по ромкому «Интуиция», и звезда «Криминального чтива» Сэмюэл Л. Джексон в фильме ужасов в духе «Сияния». После смерти единственной дочери Майк Энслин начал искать доказательства существования загробной жизни. Однако спустя годы исследований паранормальных явлений убитый горем отец, убедившись в обратном, становится закоренелым скептиком. Однажды Майк получает открытку из отеля «Дельфин» с предостережением не входить в номер 1408, и едет в указанное место с намерением убедиться, что это лишь рекламная уловка. Ничто не способно заставить героя поверить в существование потусторонних сил — он берет ключи и заселяется в номер 1408.
Не терпится увидеть, чем обернется эта ночь для Майка Энслина? Узнаете, сколько часов герой продержится в таинственном номере, если будете смотреть «1408» — фильм 2007 года скоро будет доступен онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Микаэль
Хофстрём
- Актёр
Джон
Кьюсак
- ММАктриса
Мэри
МакКормак
- ЖДАктриса
Жасмин
Джессика Энтони
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Тони
Шэлуб
- БУАктёр
Бенни
Уркидес
- ЭЛАктёр
Эндрю
Ли Поттс
- ЛКАктёр
Лен
Кариу
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- ПБАктёр
Пол
Бирчард
- МГСценарист
Мэтт
Гринберг
- САСценарист
Скотт
Александер
- Сценарист
Ларри
Карацевски
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- КДПродюсер
Келли
Дэннис
- ДМПродюсер
Джэйк
Майерс
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- НУХудожница
Натали
Уорд
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред