1408 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация неизданного рассказа Стивена Кинга от создателей «Американской истории преступлений».



Джон Кьюсак, известный по ромкому «Интуиция», и звезда «Криминального чтива» Сэмюэл Л. Джексон в фильме ужасов в духе «Сияния». После смерти единственной дочери Майк Энслин начал искать доказательства существования загробной жизни. Однако спустя годы исследований паранормальных явлений убитый горем отец, убедившись в обратном, становится закоренелым скептиком. Однажды Майк получает открытку из отеля «Дельфин» с предостережением не входить в номер 1408, и едет в указанное место с намерением убедиться, что это лишь рекламная уловка. Ничто не способно заставить героя поверить в существование потусторонних сил — он берет ключи и заселяется в номер 1408.



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