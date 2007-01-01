Wink
Фильмы
12

12 (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, 12
Триллеры, Драмы148 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История о 12-ти присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша в убийстве своего отчима. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и 11 из 12 человек, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.

12 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «12»

Всё