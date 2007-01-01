12 (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, 12
Триллеры, Драмы148 мин18+
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Сюжет
История о 12-ти присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша в убийстве своего отчима. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и 11 из 12 человек, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Никита
Михалков
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Алексей
Петренко
- Актёр
Юрий
Стоянов
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Михаил
Ефремов
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Сергей
Арцибашев
- Сценарист
Никита
Михалков
- ВМСценарист
Владимир
Моисеенко
- АНСценарист
Александр
Новотоцкий
- НДХудожница
Наталья
Дзюбенко
- АЗМонтажёр
Андрей
Зайцев
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев