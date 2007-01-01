12 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

История о 12-ти присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша в убийстве своего отчима. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и 11 из 12 человек, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.



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