WinkСериалыЖенщина-зима1-й сезон2-я серия
Женщина-зима (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.32009, Женщина-зима. Серия 2
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Полина Мороз – самый авторитеный человек в родном селе «Завидово». Она – врач от бога и, потеряв работу, могла бы уехать работать в город, но остается там, где она нужнее и продолжает помогать односельчанам во всем – от режущихся младенческих зубов до огнестрельных ранений, не разделяя соседей на правых и виноватых. Страсти же в «Завидово» кипят нешуточные, и беды сельчан, будь то раздел имущества или тирания мужа-бандита, отличаются от городских лишь тем, что происходят у всех на виду. Врач – это почти священник, говорит Полина, и с готовностью принимается решать и личные проблемы односельчан.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.0 IMDb
- СКРежиссёр
Сергей
Комаров
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актриса
Анна
Ардова
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- СКАктёр
Сергей
Карленков
- АМАктёр
Александр
Мякушко
- СГАктёр
Савва
Гусев
- Актриса
Полина
Филоненко
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- ВАСценарист
Вадим
Авлошенко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- СММонтажёр
Сергей
Макаров
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов