Женщина-зима (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Полина Мороз – самый авторитеный человек в родном селе «Завидово». Она – врач от бога и, потеряв работу, могла бы уехать работать в город, но остается там, где она нужнее и продолжает помогать односельчанам во всем – от режущихся младенческих зубов до огнестрельных ранений, не разделяя соседей на правых и виноватых. Страсти же в «Завидово» кипят нешуточные, и беды сельчан, будь то раздел имущества или тирания мужа-бандита, отличаются от городских лишь тем, что происходят у всех на виду. Врач – это почти священник, говорит Полина, и с готовностью принимается решать и личные проблемы односельчан.



