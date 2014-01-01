Женщина в беде (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Компьютерщик Никас помогает своей подруге Анне переехать на новую съемную квартиру. Из разговора становится понятно, что у молодых людей отношения, и вскоре Николай собирается перебраться туда же. Услышав странный шум на лестничной площадке, Иван выходит из квартиры и наблюдает за переездом �новых соседей, Ани и Николая.



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