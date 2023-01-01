Женщина в беде
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Женщина в беде

Женщина в беде (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Женщина в беде 1 сезон
Криминал, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Компьютерщик Никас помогает своей подруге Анне переехать на новую съемную квартиру. Из разговора становится понятно, что у молодых людей отношения, и вскоре Николай собирается перебраться туда же. Услышав странный шум на лестничной площадке, Иван выходит из квартиры и наблюдает за переездом новых соседей, Ани и Николая.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Женщина в беде»

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