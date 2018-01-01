Wink
Женщина в беде
1-й сезон

Женщина в беде (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Женщина в беде. Сезон 1 4 серии
Криминал, Мелодрама12+

О сериале

Компьютерщик Никас помогает своей подруге Анне переехать на новую съемную квартиру. Из разговора становится понятно, что у молодых людей отношения, и вскоре Николай собирается перебраться туда же. Услышав странный шум на лестничной площадке, Иван выходит из квартиры и наблюдает за переездом новых соседей, Ани и Николая.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.6 IMDb

