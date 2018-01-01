Женщина в беде (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Компьютерщик Никас помогает своей подруге Анне переехать на новую съемную квартиру. Из разговора становится понятно, что у молодых людей отношения, и вскоре Николай собирается перебраться туда же. Услышав странный шум на лестничной площадке, Иван выходит из квартиры и наблюдает за переездом новых соседей, Ани и Николая.

