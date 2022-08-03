Женщина в беде 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Женщина в беде 2
1-й сезон
2-я серия

Женщина в беде 2 (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Женщина в беде 2. Серия 2
Криминал, Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Прошло два года после драматических событий первого фильма. Аня закончила медицинский и стала детским ортопедом. Иван (не без помощи Ани) вылечил ногу и восстановился на курсах по самообороне. Анютка стала первоклашкой, чем очень гордится. Лена продолжает делать карьеру архитектурного дизайнера, ведет большой, сложный и дорогой проект – некий бизнесмен захотел построить загородную виллу.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Женщина в беде 2»