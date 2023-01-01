Женщина в беде 2
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Женщина в беде 2

Женщина в беде 2 (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Женщина в беде 2 1 сезон
Криминал, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Прошло два года после драматических событий первого фильма. Аня закончила медицинский и стала детским ортопедом. Иван (не без помощи Ани) вылечил ногу и восстановился на курсах по самообороне. Анютка стала первоклашкой, чем очень гордится. Лена продолжает делать карьеру архитектурного дизайнера, ведет большой, сложный и дорогой проект – некий бизнесмен захотел построить загородную виллу.

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