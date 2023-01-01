Женщина в беде 2 (сериал, 2015) смотреть онлайн
2015, Женщина в беде 2 1 сезон
Криминал, Мини-сериалы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Прошло два года после драматических событий первого фильма. Аня закончила медицинский и стала детским ортопедом. Иван (не без помощи Ани) вылечил ногу и восстановился на курсах по самообороне. Анютка стала первоклашкой, чем очень гордится. Лена продолжает делать карьеру архитектурного дизай�нера, ведет большой, сложный и дорогой проект – некий бизнесмен захотел построить загородную виллу.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКриминал, Мелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актриса
Татьяна
Казючиц
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ВКАктриса
Вита
Кузнецова
- ККАктриса
Кира
Кауфман
- СКАктёр
Сергей
Колос
- АКАктёр
Александр
Клемантович
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- РГАктёр
Роман
Грибков
- ЕУАктриса
Екатерина
Унтилова
- КЗ�Сценарист
Камиль
Закиров
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- ПППродюсер
Пётр
Пафомов
- ААХудожник
Артём
Агапов
- ВКХудожник
Владимир
Кузнецов
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков