Закрытая школа (сериал, 2013) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

Страсти в пансионе «Логос» накаляются до предела, ученики и педагоги оказываются в смертельной ловушке. Удастся ли им выбраться, расскажет 4 сезон сериала «Закрытая школа» в видеосервисе Wink. После взрыва в подземелье усадьбы графа Щербатова на «Логос» обрушился страшный вирус. Чтобы остановить стремительное распространение инфекции, на территории пансиона объявлен жесткий карантин. Военные следят, чтобы никто не покидал ее пределы. Ученики пытаются найти вакцину против вируса. Тем временем Андрей решается нарушить запрет и покинуть «Логос», чтобы спасти родных, пострадавших во время взрыва. К чему это приведет – увидите в 4 сезоне сериала «Закрытая школа», который можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.



Сериал Закрытая школа 4 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.