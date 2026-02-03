9.02024, Я не твоя. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Я не твоя (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Муж тридцатилетней Маши, успешный бизнесмен Виктор Поливанов, использует любой повод, чтобы унизить жену. Она готова это терпеть ради семьи и детей, но проблемы с 9-летним сыном Сашей заставляют ее взглянуть на свою жизнь по-новому — теперь она готова вырваться из-под опеки мужа. Виктор, осознав это, становится опасным противником, грозясь отсудить детей. На пути к новой жизни Маша встречает Алексея, которому тоже придется сделать непростой выбор.
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- АБАктриса
Анастасия
Безбородова
- ИРАктёр
Игорь
Ренард-Кио
- ИБАктёр
Иван
Бровин
- ВСАктриса
Вера
Смолина
- МДАктёр
Максим
Дромашко
- ВКАктриса
Варвара
Куприна
- МДАктёр
Михаил
Данилюк
- ТКАктриса
Татьяна
Косач-Брындина
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- НДПродюсер
Наталья
Дёмина
- ИРПродюсер
Игорь
Ренард-Кио
- Продюсер
Ирина
Босова
- ПДХудожница
Полина
Дыкина
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ПДКомпозитор
Полина
Дыкина