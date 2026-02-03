Муж тридцатилетней Маши, успешный бизнесмен Виктор Поливанов, использует любой повод, чтобы унизить жену. Она готова это терпеть ради семьи и детей, но проблемы с 9-летним сыном Сашей заставляют ее взглянуть на свою жизнь по-новому — теперь она готова вырваться из-под опеки мужа. Виктор, осознав это, становится опасным противником, грозясь отсудить детей. На пути к новой жизни Маша встречает Алексея, которому тоже придется сделать непростой выбор.

