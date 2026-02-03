Я не твоя. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Я не твоя
1-й сезон
3-я серия
9.02024, Я не твоя. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Я не твоя (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Муж тридцатилетней Маши, успешный бизнесмен Виктор Поливанов, использует любой повод, чтобы унизить жену. Она готова это терпеть ради семьи и детей, но проблемы с 9-летним сыном Сашей заставляют ее взглянуть на свою жизнь по-новому — теперь она готова вырваться из-под опеки мужа. Виктор, осознав это, становится опасным противником, грозясь отсудить детей. На пути к новой жизни Маша встречает Алексея, которому тоже придется сделать непростой выбор.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Я не твоя»