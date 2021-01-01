Я и есть Джелаладдин (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.12021, Mendirman Jaloliddin
Драмы, Боевики18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 18+42 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 6
- 18+38 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 7
- 18+40 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 8
- 18+40 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 9
- 18+47 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 10
- 18+41 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 12
- 18+42 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 13
- 18+42 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 14
- 18+43 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 15
- 18+43 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 17
- 18+40 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 18
- 18+44 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 19
- 18+41 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 20
- 18+42 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 21
- 18+43 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 22
- 18+44 мин
Я и есть Джелаладдин
Сезон 1 Серия 23
Сюжет
Пока Чингисхан нападает на Китайскую империю, его взор также обращен к землям Хорезмшахов. На троне Хорезма восседает султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, хотя большая часть его вооруженных сил присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун не стесняется использовать свое влияние в полной мере, поскольку она намерена править всей империей. Наследник престола Джелаладдин, мудрый юноша, прославленный воин и любимый своим народом, находится вдали от этих конфликтов, ведя борьбу с врагами Хорезма. Он верит, что Ч�ингисхан планирует подчинить себе весь мир, и что контрнаступление — единственный выход.
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Информация
СтранаТурция, Узбекистан
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
6.7 IMDb
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- КЯАктёр
Каан
Ялчын
- ЭКАктёр
Эмре
Кывылджим
- ГКАктриса
Гюленай
Калкан
- ДЗАктёр
Джавахир
Закиров
- СЭАктёр
Сезгин
Эрдемир
- ФНАктриса
Феруза
Норматова
- НХАктёр
Нурмухаммадхон
Хусниддинов
- ДХАктёр
Джемаль
Хюнал
- ЮРАктриса
Юлдуз
Раджабова
- ТСАктёр
Тахир
Саидов
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Оператор
Эфе
Кубилай